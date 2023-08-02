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2 августа, 20:53

Лишивший Черчесова должности клуб с Фарерских Островов впервые сыграет в группе еврокубка

Фарерский "КИ Клаксвик" вслед за "Ференцварошем" выбил шведский "Хеккен" из ЛЧ

Футбольный клуб "КИ Клаксвик" с Фарерских островов впервые в истории сыграет на групповом этапе еврокубков. Это стало известно после того, как клуб победил шведский "Хеккен" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Гётеборге, завершилась в серии пенальти (3:3 — в основное время, 4:3 — по пенальти). Таким образом, "Клаксвик" гарантировал себе участие как минимум в Лиге конференций. Чтобы попасть в главный еврокубковый турнир фарерскому клубу нужно преодолеть ещё две стадии квалификации. В третьем раунде его соперником станет норвежский "Мольде". Игры пройдут 8–9-го и 15 августа.

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Напомним, в стартовом раунде квалификации "Клаксвик" выбил венгерский "Ференцварош". После поражения клуб уволил главного тренера Станислава Черчесова.

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ki.fo

Артур Лапсаков
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