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19 июля, 20:10

Черчесова уволили из "Ференцвароша" после вылета из Лиги чемпионов

Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера ФК "Ференцварош"

<p> Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / ЕРА / Tibor Illyes</p>

Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / ЕРА / Tibor Illyes

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского клуба "Ференцварош". Об увольнении сообщила пресс-служба клуба.

"После встречи с "Клаксвиком" президент клуба Габор Кубатов провёл личную встречу с Черчесовым. Было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера будет Чаба Мате", — сказано в сообщении.

Венгерская команда по итогам двух встреч уступила "Клаксвику" с Фарерских островов (0:0; 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого "Ференцварош" продолжит выступления в Лиге конференций.

Черчесов возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года. Под его руководством клуб из Будапешта стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.

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Ранее Лайф рассказывал, что наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак установил рекорд среди тренеров по числу побед клуба, обойдя по этому показателю легендарного Павла Садырина, возглавлявшего команду в 80-х и 90-х.

Оксана Попова
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    Комментарий

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    Элеонорвчера в 22:14

    да у нас так все называется лишь бы н хлебушек заработать, вот и живем как ничтожество, сидя на газе на нефти на воде из Байкала на тихом океане протяженность 3 тыс км сидим и заискиваем перед кем перед этой кучкой простите коричневого цвета на территории с сапог где мята не растет, или эти где парфюм и башня у нас в Сибири такие травы есть их провансу и не снились и в мечтах представить Луи 14 не мог в соей вонючести. А мы сидим на золоте, руде, нефти, газе, травах уникальных и заискиваем? реально?

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