Черчесова уволили из "Ференцвароша" после вылета из Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского клуба "Ференцварош". Об увольнении сообщила пресс-служба клуба.

"После встречи с "Клаксвиком" президент клуба Габор Кубатов провёл личную встречу с Черчесовым. Было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера будет Чаба Мате", — сказано в сообщении.

Венгерская команда по итогам двух встреч уступила "Клаксвику" с Фарерских островов (0:0; 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого "Ференцварош" продолжит выступления в Лиге конференций.

Черчесов возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года. Под его руководством клуб из Будапешта стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.