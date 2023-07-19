Черчесова уволили из "Ференцвароша" после вылета из Лиги чемпионов
Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера ФК "Ференцварош"
Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / ЕРА / Tibor Illyes
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского клуба "Ференцварош". Об увольнении сообщила пресс-служба клуба.
"После встречи с "Клаксвиком" президент клуба Габор Кубатов провёл личную встречу с Черчесовым. Было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера будет Чаба Мате", — сказано в сообщении.
Венгерская команда по итогам двух встреч уступила "Клаксвику" с Фарерских островов (0:0; 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого "Ференцварош" продолжит выступления в Лиге конференций.
Черчесов возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года. Под его руководством клуб из Будапешта стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.
Ранее Лайф рассказывал, что наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак установил рекорд среди тренеров по числу побед клуба, обойдя по этому показателю легендарного Павла Садырина, возглавлявшего команду в 80-х и 90-х.