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19 июля, 20:00

"Клаксвик" разгромил "Ференцварош" Черчесова всухую, выбив команду из Лиги чемпионов

"Ференцварош" Черчесова проиграл "Клаксвику" 0:3 и выбыл из Лиги чемпионов

"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова завершил борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24. Венгерская команда потерпела разгромное поражение в матче с "Клаксвиком", представляющим Фарерские острова.

Игра состоялась в Будапеште на стадионе "Групама". У "Клаксвика" один дубль совершил 31-летний полузащитник Анри Фредериксберг, второй — Люк Касси.

После игры команда Черчесова оказалась во втором квалификационном раунде Лиги конференций, в которой продолжит бороться за попадание в групповой этап турнира против команды из Ирландии "Шемрок Роверс". "Клаксвик" сыграет с нынешним чемпионом Швеции "Хеккеном" за выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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ТАСС / Denes Erdos

Анатолий Симоненко
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