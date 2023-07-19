"Клаксвик" разгромил "Ференцварош" Черчесова всухую, выбив команду из Лиги чемпионов
"Ференцварош" Черчесова проиграл "Клаксвику" 0:3 и выбыл из Лиги чемпионов
"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова завершил борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24. Венгерская команда потерпела разгромное поражение в матче с "Клаксвиком", представляющим Фарерские острова.
Игра состоялась в Будапеште на стадионе "Групама". У "Клаксвика" один дубль совершил 31-летний полузащитник Анри Фредериксберг, второй — Люк Касси.
После игры команда Черчесова оказалась во втором квалификационном раунде Лиги конференций, в которой продолжит бороться за попадание в групповой этап турнира против команды из Ирландии "Шемрок Роверс". "Клаксвик" сыграет с нынешним чемпионом Швеции "Хеккеном" за выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ранее петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и в очередной раз стал обладателем OLIMPBET – Cуперкубка России по футболу. Матч состоялся на "Ак Барс арене" в столице Татарстана.
ТАСС / Denes Erdos