"Клаксвик" разгромил "Ференцварош" Черчесова всухую, выбив команду из Лиги чемпионов

"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова завершил борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24. Венгерская команда потерпела разгромное поражение в матче с "Клаксвиком", представляющим Фарерские острова.

Игра состоялась в Будапеште на стадионе "Групама". У "Клаксвика" один дубль совершил 31-летний полузащитник Анри Фредериксберг, второй — Люк Касси.

После игры команда Черчесова оказалась во втором квалификационном раунде Лиги конференций, в которой продолжит бороться за попадание в групповой этап турнира против команды из Ирландии "Шемрок Роверс". "Клаксвик" сыграет с нынешним чемпионом Швеции "Хеккеном" за выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.