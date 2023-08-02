Тренер украинского "Днепра-1" заявил, что его игроки были отравлены перед матчем в Греции

Восемь футболистов украинского ФК "Днепр-1" почувствовали себя плохо из-за отравления перед матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса". Об этом заявил главный тренер команды Александр Кучер, пишет Tribuna.ua со ссылкой на сайт ФК.

"Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь... Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены", — сказал Кучер.