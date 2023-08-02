Тренер украинского "Днепра-1" заявил, что его игроки были отравлены перед матчем в Греции
Тренер Кучер: 8 футболистов "Днепра-1" отравились перед игрой с "Панатинаикосом"
Восемь футболистов украинского ФК "Днепр-1" почувствовали себя плохо из-за отравления перед матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса". Об этом заявил главный тренер команды Александр Кучер, пишет Tribuna.ua со ссылкой на сайт ФК.
"Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь... Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены", — сказал Кучер.
Матч состоялась в Афинах и завершился со счётом 2:2, однако по сумме предыдущих результатов далее проходит греческая команда, так как она выиграла первую встречу — 3:1. "Днепр-1" же сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Ранее Лайф писал, что Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА. Причина — участие крымских клубов в матчах Второй лиги чемпионата России.
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