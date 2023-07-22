Месси дебютировал за "Интер Майами" и принёс клубу победу в концовке

Аргентинец Лионель Месси и испанец Серхио Бускетс дебютировали за "Интер Майами" в матче первого тура Leagues Cup с мексиканским "Крус Асуль".

Оба появились на поле на домашнем стадионе американского клуба в Форт-Лодердейле на 54-й минуте. Встреча завершилась победой "Интера" со счётом 2:1, а решающий гол уже в компенсированное время забил как раз новичок Месси.