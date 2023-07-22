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22 июля, 02:21
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Месси дебютировал за "Интер Майами" и принёс клубу победу в концовке

Аргентинец Лионель Месси и испанец Серхио Бускетс дебютировали за "Интер Майами" в матче первого тура Leagues Cup с мексиканским "Крус Асуль".

Оба появились на поле на домашнем стадионе американского клуба в Форт-Лодердейле на 54-й минуте. Встреча завершилась победой "Интера" со счётом 2:1, а решающий гол уже в компенсированное время забил как раз новичок Месси.

Победный гол Месси в дебютном матче за "Интер Майами". Видео © Twitter / Inter Miami CF

В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"

В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"

Напомним, и Месси, и Бускетс стали игроками "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ, а испанец — в "Барселоне". Новый сезон МЛС начнётся 21 августа.

Обложка ©

Twitter / Inter Miami CF

Артур Лапсаков
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