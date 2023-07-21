В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба стал игроком "Интер Майами". Он присоединился к американской команде на правах свободного агента.

Контракт 34-летнего испанца рассчитан до завершения сезона МЛС-2024 и включает опцию продления на один год. Спортсмен будет выступать под 18-м номером.