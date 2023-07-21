В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"
"Интер Майами" объявил о переходе экс-защитника "Барселоны" Жорди Альбы
Жорди Альба. Обложка © intermiamicf.com
Бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба стал игроком "Интер Майами". Он присоединился к американской команде на правах свободного агента.
Контракт 34-летнего испанца рассчитан до завершения сезона МЛС-2024 и включает опцию продления на один год. Спортсмен будет выступать под 18-м номером.
Ранее в "Интер Майами" также перешли бывшие игроки "Барселоны" — Лионель Месси и Серхио Бускетс. Новый сезон МЛС начнётся 21 августа.