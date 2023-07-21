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20 июля, 22:34

В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"

"Интер Майами" объявил о переходе экс-защитника "Барселоны" Жорди Альбы

<p>Жорди Альба. Обложка © <a href="https://www.intermiamicf.com/news/inter-miami-cf-signs-spanish-international-defender-jordi-alba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">intermiamicf.com</a></p>

Жорди Альба. Обложка © intermiamicf.com

Бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба стал игроком "Интер Майами". Он присоединился к американской команде на правах свободного агента.

Контракт 34-летнего испанца рассчитан до завершения сезона МЛС-2024 и включает опцию продления на один год. Спортсмен будет выступать под 18-м номером.

При заполненном стадионе: Появилось видео с презентации Месси в "Интер Майами"

При заполненном стадионе: Появилось видео с презентации Месси в "Интер Майами"

Ранее в "Интер Майами" также перешли бывшие игроки "Барселоны" — Лионель Месси и Серхио Бускетс. Новый сезон МЛС начнётся 21 августа.

Артур Лапсаков
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