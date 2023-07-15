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15 июля, 19:40

"Интер Майами" подтвердил переход Месси и показал его игровой номер

<p>Лионель Месси в футболке "Интер Майами" с номером 10. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1680279831446016000/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inter Miami CF</a></p>

Лионель Месси в футболке "Интер Майами" с номером 10. Обложка © Twitter / Inter Miami CF

Американский футбольный клуб "Интер Майами" официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Видео с презентацией игрока появилось в соцсетях команды.

"Интер Майами" подтвердил переход Месси и показал его игровой номер. Видео © Twitter / Inter Miami CF

Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2025. В опубликованном ролике демонстрируется, что он будет играть под десятым номером.

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Напомним, французский ПСЖ объявил об уходе Лионеля Месси в начале июня. Как писали СМИ, футболист мог вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, однако сам футболист объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Болельщики буквально смели билеты на домашние матчи предстоящего сезона.

Лариса Сафронова
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