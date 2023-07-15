"Интер Майами" подтвердил переход Месси и показал его игровой номер

Американский футбольный клуб "Интер Майами" официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Видео с презентацией игрока появилось в соцсетях команды.

Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2025. В опубликованном ролике демонстрируется, что он будет играть под десятым номером.