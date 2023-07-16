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16 июля, 20:57

Испанец Серхио Бускетс стал игроком ФК "Интер Майами"

<p>Серхио Бускетс. Обложка © <a href="https://www.intermiamicf.com/news/inter-miami-cf-signs-legendary-midfielder-sergio-busquets" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт ФК "Интер Майами"</a></p>

Серхио Бускетс. Обложка © Официальный сайт ФК "Интер Майами"

Американский ФК "Интер Майами" из MLS подписал контракт с испанским полузащитником, бывшим игроком "Барселоны" Серхио Бускетсом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Он один из самых умных игроков, когда-либо занимавшихся этим видом спорта. Он читает игру на беспрецедентном уровне и влияет на каждый аспект игры. Серхио — победитель, лидер и талант мирового класса, и мы рады видеть, что он представляет нашу франшизу", — приводит пресс-служба команды слова главного спортивного директора Криса Хендерсона.

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Согласно опубликованной информации, соглашение с 35-летним спортсменом будет действовать до 2025 года. Чемпион мира в составе сборной Испании присоединился к команде на правах свободного агента.

А ранее "Интер Майами" официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Видео с презентацией игрока появилось в соцсетях команды.

Лариса Сафронова
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