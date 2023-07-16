Испанец Серхио Бускетс стал игроком ФК "Интер Майами"

Американский ФК "Интер Майами" из MLS подписал контракт с испанским полузащитником, бывшим игроком "Барселоны" Серхио Бускетсом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Он один из самых умных игроков, когда-либо занимавшихся этим видом спорта. Он читает игру на беспрецедентном уровне и влияет на каждый аспект игры. Серхио — победитель, лидер и талант мирового класса, и мы рады видеть, что он представляет нашу франшизу", — приводит пресс-служба команды слова главного спортивного директора Криса Хендерсона.

Согласно опубликованной информации, соглашение с 35-летним спортсменом будет действовать до 2025 года. Чемпион мира в составе сборной Испании присоединился к команде на правах свободного агента.