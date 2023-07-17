При заполненном стадионе: Появилось видео с презентации Месси в "Интер Майами"
"Интер Майами" официально представил Месси
Аргентинский нападающий Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока "Интер Майами". Кадры с презентации звёздного спортсмена опубликованы в соцсетях американского футбольного клуба.
Презентация Месси в "Интер Майами". Видео © Twitter / InterMiamiCF
На презентации Месси стадион был заполнен почти полностью. В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.
При этом презентация Месси началась позднее запланированного из-за непогоды. Мероприятие пришлось отложить на 1,5 часа. Также в ходе церемонии был представлен новый полузащитник клуба Серхио Бускетс.
Напомним, французский ПСЖ объявил об уходе Лионеля Месси в начале июня. Как писали СМИ, футболист мог вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, однако сам футболист объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Болельщики буквально смели билеты на домашние матчи предстоящего сезона. Позже "Интер Майами" официально объявил о переходе нападающего Лионеля Месси. Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2025-го. Месси будет играть под десятым номером.
Twitter / InterMiamiCF