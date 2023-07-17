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17 июля, 06:37

При заполненном стадионе: Появилось видео с презентации Месси в "Интер Майами"

"Интер Майами" официально представил Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока "Интер Майами". Кадры с презентации звёздного спортсмена опубликованы в соцсетях американского футбольного клуба.

Презентация Месси в "Интер Майами". Видео © Twitter / InterMiamiCF

На презентации Месси стадион был заполнен почти полностью. В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

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При этом презентация Месси началась позднее запланированного из-за непогоды. Мероприятие пришлось отложить на 1,5 часа. Также в ходе церемонии был представлен новый полузащитник клуба Серхио Бускетс.

Напомним, французский ПСЖ объявил об уходе Лионеля Месси в начале июня. Как писали СМИ, футболист мог вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, однако сам футболист объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Болельщики буквально смели билеты на домашние матчи предстоящего сезона. Позже "Интер Майами" официально объявил о переходе нападающего Лионеля Месси. Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2025-го. Месси будет играть под десятым номером.

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"Барселона" ещё два года будет платить зарплату играющему за "Интер Майами" Месси

Обложка ©

Twitter / InterMiamiCF

Иван Косицын
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