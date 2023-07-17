При заполненном стадионе: Появилось видео с презентации Месси в "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока "Интер Майами". Кадры с презентации звёздного спортсмена опубликованы в соцсетях американского футбольного клуба.

Презентация Месси в "Интер Майами". Видео © Twitter / InterMiamiCF

На презентации Месси стадион был заполнен почти полностью. В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.