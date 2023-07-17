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17 июля, 00:32

Презентация Месси в "Интер Майами" началась с опозданием из-за непогоды

<p>Болельщик "Интер Майами" с футболкой Месси у стадиона. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1680725355068379137/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inter Miami CF</a></p>

Болельщик "Интер Майами" с футболкой Месси у стадиона. Обложка © Twitter / Inter Miami CF

Презентация аргентинца Лионеля Месси в качестве игрока американского футбольного клуба "Интер Майами" началась позднее запланированного из-за непогоды. Как сообщила пресс-служба команды, мероприятие было отложено на 1,5 часа.

Сейчас церемония, на которой также представят нового полузащитника клуба Серхио Бускетса, началась.

"Интер Майами" подтвердил переход Месси и показал его игровой номер

"Интер Майами" подтвердил переход Месси и показал его игровой номер

Ранее Лайф писал, что бывший клуб Месси "Барселона" будет ещё два года платить зарплату игроку "Интер Майами". Причину назвал президент каталонцев Жоан Лапорта.

Артур Лапсаков
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