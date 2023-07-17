Презентация Месси в "Интер Майами" началась с опозданием из-за непогоды
Болельщик "Интер Майами" с футболкой Месси у стадиона. Обложка © Twitter / Inter Miami CF
Презентация аргентинца Лионеля Месси в качестве игрока американского футбольного клуба "Интер Майами" началась позднее запланированного из-за непогоды. Как сообщила пресс-служба команды, мероприятие было отложено на 1,5 часа.
Сейчас церемония, на которой также представят нового полузащитника клуба Серхио Бускетса, началась.
Ранее Лайф писал, что бывший клуб Месси "Барселона" будет ещё два года платить зарплату игроку "Интер Майами". Причину назвал президент каталонцев Жоан Лапорта.