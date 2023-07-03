"Барселона" ещё два года будет платить зарплату играющему за "Интер Майами" Месси
Президент "Барселоны" Лапорта заявил, что клуб будет платить Месси до 2025 года
Лионель Месси. Фото © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси будет получать ещё два года зарплату от испанского ФК "Барселона", за который футболист играл с 2005 по 2021 год. Об этом рассказал президент команды Жоан Лапорта.
"У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно", — цитирует его La Vanguardia.
Напомним, 7 июня Лионель Месси, у которого завершался контракт с ПСЖ, стал официальным игроком американского "Интер Майами". Договор рассчитан до лета 2025 года. Месси выступал за парижан с лета 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. На новом месте ежегодный доход спортсмена составит от 50 до 60 миллионов долларов.