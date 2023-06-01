"Барселону" призвали отстранить на сезон от еврокубков из-за "дела Негрейры"
Инспекторы УЕФА призвали на один сезон отстранить "Барселону" от еврокубков
Испанский футбольный клуб "Барселона" могут на год отстранить от еврокубков. Об этом сообщает ABC.
Два инспектора УЕФА, назначенные расследовать "дело Негрейры", пришли к выводу, что команду следует отстранить на один сезон от участия в еврокубках. Высказались за это Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц. Окончательное решение по данному вопросу должен позднее принять УЕФА.
"Барселона" в этом году стала чемпионом Испании и уже получила лицензию для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но теперь УЕФА может наложить вето на участие этого клуба в турнире. Ясность в вопросе должна наступить до 12 июня. Именно в этот день должен быть объявлен окончательный состав участников Лиги чемпионов в новом сезоне.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на каталонский клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо "Барселоны", прокуратура обвиняет самого Негрейру, экс-президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Розеля, а также двух бывших директоров клуба. В ходе расследования прокуратура выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около 1,4 миллиона евро компании, принадлежавшей Негрейре. Как рассказал бывший работник федерации, переведённые ему деньги были связаны с работой консультантом и разъяснением правил, а вовсе не помогали "Барселоне" добиться большей благосклонности судей. Лайф также писал, что "Барселоне" грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по этому делу докажут. Также сообщалось, что УЕФА из-за репутационного скандала может отстранить "Барсу" от выступления в Лиге чемпионов.
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