"Барселону" призвали отстранить на сезон от еврокубков из-за "дела Негрейры"

Испанский футбольный клуб "Барселона" могут на год отстранить от еврокубков. Об этом сообщает ABC.

Два инспектора УЕФА, назначенные расследовать "дело Негрейры", пришли к выводу, что команду следует отстранить на один сезон от участия в еврокубках. Высказались за это Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц. Окончательное решение по данному вопросу должен позднее принять УЕФА.

"Барселона" в этом году стала чемпионом Испании и уже получила лицензию для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но теперь УЕФА может наложить вето на участие этого клуба в турнире. Ясность в вопросе должна наступить до 12 июня. Именно в этот день должен быть объявлен окончательный состав участников Лиги чемпионов в новом сезоне.