"Барселона" обыграла "Эспаньол" и досрочно стала чемпионом Испании по футболу

В Испании завершился матч 34-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счётом 4:2. Таким образом, победившая команда досрочно и официально оформила титул чемпиона испанской лиги.

Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В составе чемпионов отличились Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски. У гостей голы забили Хавьер Пуадо и Хоселу.