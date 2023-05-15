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14 мая, 22:10

"Барселона" обыграла "Эспаньол" и досрочно стала чемпионом Испании по футболу

"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании по футболу

В Испании завершился матч 34-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счётом 4:2. Таким образом, победившая команда досрочно и официально оформила титул чемпиона испанской лиги.

Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В составе чемпионов отличились Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски. У гостей голы забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

"Жирона" победила "Реал" в матче чемпионата Испании

"Жирона" победила "Реал" в матче чемпионата Испании

Ранее Лайф писал, что "Реал" выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года. Команда в двадцатый раз завоевала трофей.

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Twitter / FC Barcelona

Арина Родионова
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