"Барселона" обыграла "Эспаньол" и досрочно стала чемпионом Испании по футболу
"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании по футболу
В Испании завершился матч 34-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счётом 4:2. Таким образом, победившая команда досрочно и официально оформила титул чемпиона испанской лиги.
Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В составе чемпионов отличились Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски. У гостей голы забили Хавьер Пуадо и Хоселу.
Ранее Лайф писал, что "Реал" выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года. Команда в двадцатый раз завоевала трофей.
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Twitter / FC Barcelona