"Валенсию" оштрафовали и закрыли трибуну за оскорбления игрока "Реала"

Футбольный клуб "Валенсия" оштрафован на 45 тысяч евро из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков игрока "Реала" Винисиуса. Такое решение принял Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Кроме того, трибуна имени Марио Кемпеса на стадионе "Месталья", где и сидели фанаты, будет закрыта на пять матчей. Клуб может подать апелляцию в течение десяти дней.