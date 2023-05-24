Регион

Уведомления отключены

23 мая, 23:14

"Валенсию" оштрафовали и закрыли трибуну за оскорбления игрока "Реала"

"Валенсия" оштрафована на €45 тысяч из-за расистского скандала в игре с "Реалом"

Футбольный клуб "Валенсия" оштрафован на 45 тысяч евро из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков игрока "Реала" Винисиуса. Такое решение принял Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Кроме того, трибуна имени Марио Кемпеса на стадионе "Месталья", где и сидели фанаты, будет закрыта на пять матчей. Клуб может подать апелляцию в течение десяти дней.

Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса

Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса

Ранее Лайф рассказывал, что "Барселона" после чемпионства в Испании проиграла два матча подряд. На этот раз клуб потерпел поражение в Вальядолиде.

Обложка ©

valenciacf.com

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Валенсия
  • ФК Реал Мадрид
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров