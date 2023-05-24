"Валенсию" оштрафовали и закрыли трибуну за оскорбления игрока "Реала"
"Валенсия" оштрафована на €45 тысяч из-за расистского скандала в игре с "Реалом"
Футбольный клуб "Валенсия" оштрафован на 45 тысяч евро из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков игрока "Реала" Винисиуса. Такое решение принял Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Кроме того, трибуна имени Марио Кемпеса на стадионе "Месталья", где и сидели фанаты, будет закрыта на пять матчей. Клуб может подать апелляцию в течение десяти дней.
Ранее Лайф рассказывал, что "Барселона" после чемпионства в Испании проиграла два матча подряд. На этот раз клуб потерпел поражение в Вальядолиде.