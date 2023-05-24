"Барселона" после чемпионства в Испании проиграла два матча подряд
"Барселона" проиграла "Вальядолиду" в матче чемпионата Испании
Роберт Левандовски бьёт по мячу. Обложка © Twitter / FC Barcelona
"Барселона" в гостях проиграла "Вальядолиду" в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 1:3.
Автогол на счету Андреаса Кристенсена, голы у хозяев забили Кайл Ларин и Гонсало Плата. Единственный мяч гостей на счету Роберта Левандовски.
"Барселона" уже стала чемпионом нынешнего сезона и уступила два матча подряд. В прошлом туре сине-гранатовые на своём поле проиграли "Реал Сосьедаду". "Вальядолид" занимает 17-е место с 38 очками.
Ранее Лайф писал, что Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса. Это произошло в матче с "Валенсией", в котором мадридцы проиграли.