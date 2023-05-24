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23 мая, 22:25

"Барселона" после чемпионства в Испании проиграла два матча подряд

"Барселона" проиграла "Вальядолиду" в матче чемпионата Испании

<p>Роберт Левандовски бьёт по мячу. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1661108617401999381/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Роберт Левандовски бьёт по мячу. Обложка © Twitter / FC Barcelona

"Барселона" в гостях проиграла "Вальядолиду" в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 1:3.

Автогол на счету Андреаса Кристенсена, голы у хозяев забили Кайл Ларин и Гонсало Плата. Единственный мяч гостей на счету Роберта Левандовски.

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"Барселона" уже стала чемпионом нынешнего сезона и уступила два матча подряд. В прошлом туре сине-гранатовые на своём поле проиграли "Реал Сосьедаду". "Вальядолид" занимает 17-е место с 38 очками.

Ранее Лайф писал, что Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса. Это произошло в матче с "Валенсией", в котором мадридцы проиграли.

Артур Лапсаков
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