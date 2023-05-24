"Барселона" после чемпионства в Испании проиграла два матча подряд

"Барселона" в гостях проиграла "Вальядолиду" в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 1:3.

Автогол на счету Андреаса Кристенсена, голы у хозяев забили Кайл Ларин и Гонсало Плата. Единственный мяч гостей на счету Роберта Левандовски.

"Барселона" уже стала чемпионом нынешнего сезона и уступила два матча подряд. В прошлом туре сине-гранатовые на своём поле проиграли "Реал Сосьедаду". "Вальядолид" занимает 17-е место с 38 очками.