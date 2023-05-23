"Барселона" раскрыла историю записи милого видеообращения Бальде и Роберто к россиянам

Представители каталонской "Барселоны" были вынуждены оправдываться за то, что футболисты Алекс Бальде и Серхи Роберто записали видеообращение к россиянам и поблагодарили их за поддержку после победы клуба в чемпионате Испании.

Футболисты из "Барселоны" поблагодарили российских болельщиков. Видео © t.me / "Окко Спорт"

"Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию. Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, мы вместе выиграем ещё много титулов", — сказал Роберто.

Издание Sport.es обратилось в "Барселону" за разъяснениями. Представители клуба назвали видео "невинным поступком" и сослались на то, что не были в курсе. Компания Okko Sports, транслирующая матчи в России, попросила Роберто и Бальде обратиться к россиянам, игроки якобы не спросили разрешения у руководства и самовольно записали видео.