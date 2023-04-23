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23 апреля, 17:03

"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Футбольный клуб "Барселона", лидирующий в испанском чемпионате, одержал победу над мадридским "Атлетико" со счётом 1:0 в матче 30-го тура.

Игра состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Единственный гол забил полузащитник каталонцев Ферран Торрес на 44-й минуте встречи. Таким образом, "Барселона" уверенно продолжает возглавлять турнирную таблицу после 30 матчей, набрав 76 очков. На втором месте держится мадридский "Реал". "Атлетико" замыкает тройку.

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Ранее сообщалось, что испанский "Реал" в гостях обыграл английский "Челси". Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов прошёл на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счётом 2:0.

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ТАСС / ZUMA

Татьяна Миссуми
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