"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Футбольный клуб "Барселона", лидирующий в испанском чемпионате, одержал победу над мадридским "Атлетико" со счётом 1:0 в матче 30-го тура.

Игра состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Единственный гол забил полузащитник каталонцев Ферран Торрес на 44-й минуте встречи. Таким образом, "Барселона" уверенно продолжает возглавлять турнирную таблицу после 30 матчей, набрав 76 очков. На втором месте держится мадридский "Реал". "Атлетико" замыкает тройку.