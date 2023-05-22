Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса

Испанская Ла Лига начала расследование из-за расистских оскорблений игрока "Реала" Винисиуса в матче 35-го тура чемпионата страны по футболу с "Валенсией" (0:1). Чиновники запросили все имеющиеся материалы.

"В случае совершения правонарушения на почве ненависти Ла Лига предпримет соответствующие действия. Ла Лига также расследует кадры, на которых якобы были расистские оскорбления в адрес Винисиуса за пределами стадиона "Месталья", — говорится в сообщении.

Матч был прерван в середине второго тайма из-за расистских выкриков с трибун в адрес Винисиуса. Согласно протоколу матча, на 73-й минуте один из болельщиков на южной трибуне стадиона кричал "Обезьяна, обезьяна" в адрес бразильского футболиста. Игру возобновили только после прозвучавшего на арене заявления о недопустимости дискриминации.

"Валенсия" уже выступила с заявлением. В клубе указали, что осуждают любые оскорбления и нападения и твёрдо привержены ценностям уважения и спортивного поведения.

"Хотя это отдельный эпизод, оскорбления в адрес любого игрока соперника неуместны в футболе и не соответствуют ценностям "Валенсии". Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным", — говорится в сообщении на сайте команды.