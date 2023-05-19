Футболист рассказал, как в США его кормили едой для бездомных

Воспитанник ЦСКА и "Динамо" 18-летний Максим Скопинов рассказал, что в студенческой команде в США его кормили едой для бездомных и оставили жить в доме без отопления при морозе.

По словам спортсмена, он учился в колледже SLCC в Солт-Лейк-Сити и играл в местной команде. Он отметил, что тренеру было плевать на проблемы игроков.

"Мы мёрзли, но его это не волновало. В октябре в нашем доме отключили отопление за неуплату коммуналки. Естественно, мы сказали об этом тренеру, на что он ответил: "Это ваши проблемы". О том, что мы должны оплачивать отопление, каждый узнал только по приезде в Юту, а денег, повторюсь, ни у кого не было", — рассказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Скопинов поделился, что был вынужден спать под куртками в десятиградусный мороз. Вместе с другими участниками команды он разводил костёр на заднем дворе, чтобы согреться. Снег ребята тоже убирали сами. Кроме того, игрокам не хватало еды. Их кормили едой для бездомных.

"Еда для бездомных — та, что списывают в магазинах: она либо с истекающим завтра сроком годности, либо уже испорчена. Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться и играть", — пояснил Скопинов.