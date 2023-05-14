В США заявили о страшной ошибке в отношениях с Россией

США допустили ошибку, когда решили втянуться в противостояние с Россией на Украине. Об этом говорится в публикации американского журнала The National Interest.

"Ирония ситуации заключается в том, что Запад оказался втянутым в конфликт против РФ в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать с ней отношения для противодействия Китаю", — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что вместо этого западные страны толкнули Россию "в объятия КНР", которая с большим рвением стремится к дружбе с Москвой. США настроились на противостояние с двумя великими державами и лишь оптимисты думают, что Америка способна одержать победу, отмечает The National Interest.