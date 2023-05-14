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14 мая, 13:12

В США заявили о страшной ошибке в отношениях с Россией

The National Interest: Конфликт с Россией на Украине — серьёзная ошибка США

США допустили ошибку, когда решили втянуться в противостояние с Россией на Украине. Об этом говорится в публикации американского журнала The National Interest.

"Ирония ситуации заключается в том, что Запад оказался втянутым в конфликт против РФ в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать с ней отношения для противодействия Китаю", — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что вместо этого западные страны толкнули Россию "в объятия КНР", которая с большим рвением стремится к дружбе с Москвой. США настроились на противостояние с двумя великими державами и лишь оптимисты думают, что Америка способна одержать победу, отмечает The National Interest.

"Мы на стороне плохих парней": Американский экс-разведчик увидел на Украине нацизм

"Мы на стороне плохих парней": Американский экс-разведчик увидел на Украине нацизм

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны не смогут восполнить потери бронетехники ВСУ. По его мнению, даже если продолжить поставлять Киеву вооружения, ход конфликта это не изменит.

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Никита Осипов
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