Стало известно о неспособности США восполнить потери тяжёлой техники ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не восполнят потери техники ВСУ
Потери бронетехники ВСУ западные страны восполнить не смогут. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру на YouTube.
"Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! <...> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы", — высказался Макгрегор.
Он подчеркнул, что такие огромные потери украинской армии говорят о "чрезвычайной эффективности" российских войск в уничтожении тяжёлой техники, и добавил: даже если продолжить поставлять Киеву вооружения, ход конфликта это не изменит, а лишь принесёт деньги в карманы американского ВПК.
Ранее Лайф писал, что в США раскрыли отчаянное желание Зеленского из-за невосполнимых потерь: президент Украины хочет вовлечь Америку в военный конфликт с Россией.
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