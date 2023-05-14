Стало известно о неспособности США восполнить потери тяжёлой техники ВСУ

Потери бронетехники ВСУ западные страны восполнить не смогут. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру на YouTube.

"Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! <...> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы", — высказался Макгрегор.

Он подчеркнул, что такие огромные потери украинской армии говорят о "чрезвычайной эффективности" российских войск в уничтожении тяжёлой техники, и добавил: даже если продолжить поставлять Киеву вооружения, ход конфликта это не изменит, а лишь принесёт деньги в карманы американского ВПК.