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Опубликовано 14 мая 2023, 02:46
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Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ с помощью "Акации"

МО РФ: Батареи "Акации" нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ при помощи батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация". Кадры работы расчётов показало Минобороны РФ.

Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ с помощью "Акации". Видео © Минобороны РФ

"На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника", — сообщили в ведомстве и добавили, что в результате был ликвидирован вражеский миномётный расчёт.

Там также уточнили, что российские беспилотники смогли выявить передвижение ВСУ. Эти координаты были переданы в пункт управления, после чего последовал точный артиллерийский удар. "Акация" осталась незамеченной и сменила боевую позицию.

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Ранее Лайф писал, что военные группировки "Центр" в ходе спецоперации на Украине вскрыли перемещение трёх бригад ВСУ на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества, по ним нанесли удары российские авиация и артиллерия.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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