Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ при помощи батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация". Кадры работы расчётов показало Минобороны РФ.

Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ с помощью "Акации". Видео © Минобороны РФ

"На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника", — сообщили в ведомстве и добавили, что в результате был ликвидирован вражеский миномётный расчёт.

Там также уточнили, что российские беспилотники смогли выявить передвижение ВСУ. Эти координаты были переданы в пункт управления, после чего последовал точный артиллерийский удар. "Акация" осталась незамеченной и сменила боевую позицию.