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10 мая, 00:55

В США раскрыли отчаянное желание Зеленского из-за невосполнимых потерь

Полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь Соединённые Штаты Америки в военный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных. <…> Потери у них невосполнимые, поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь Соединённые Штаты в войну на своей стороне", сказал эксперт в блоге на "Ютубе".

Племянник Кеннеди предрёк победу России на Украине и разоблачил "успехи" ВСУ

Племянник Кеннеди предрёк победу России на Украине и разоблачил "успехи" ВСУ

Ранее Роберт Кеннеди – младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог избежать вооружённого конфликта с Россией, если бы публично отказался от вступления в НАТО. Но к столкновению с Москвой лидера Незалежной подтолкнули "неоконсерваторы в Белом доме" и "агрессивные фашистские элементы в украинском правительстве", убеждён Кеннеди.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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