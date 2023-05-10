В США раскрыли отчаянное желание Зеленского из-за невосполнимых потерь
Полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь Соединённые Штаты Америки в военный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных. <…> Потери у них невосполнимые, поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь Соединённые Штаты в войну на своей стороне", — сказал эксперт в блоге на "Ютубе".
Ранее Роберт Кеннеди – младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог избежать вооружённого конфликта с Россией, если бы публично отказался от вступления в НАТО. Но к столкновению с Москвой лидера Незалежной подтолкнули "неоконсерваторы в Белом доме" и "агрессивные фашистские элементы в украинском правительстве", убеждён Кеннеди.
Telegram / Zelenskiy / Official