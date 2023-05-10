В США раскрыли отчаянное желание Зеленского из-за невосполнимых потерь

"Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных. <…> Потери у них невосполнимые, поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь Соединённые Штаты в войну на своей стороне", — сказал эксперт в блоге на "Ютубе".