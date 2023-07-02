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2 июля, 16:22

Раскрыта зарплата Месси в "Интер Майами"

El Pais: Месси будет зарабатывать в "Интер Майами" до 60 млн долларов в год

Ежегодный доход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском футбольном клубе "Интер Майами" составит от 50 до 60 миллионов долларов. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на президента и совладельца команды Хорхе Маса.

"По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с [отцом футболиста] Хорхе", — цитирует его издание.

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Напомним, 7 июня Лионель Месси, у которого завершался контракт с ПСЖ, стал официальным игроком американского "Интер Майами". Контракт рассчитан до лета 2025 года. Месси выступал за парижан с лета 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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ТАСС / AP / Michel Euler

Татьяна Миссуми
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