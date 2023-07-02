Раскрыта зарплата Месси в "Интер Майами"

Ежегодный доход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском футбольном клубе "Интер Майами" составит от 50 до 60 миллионов долларов. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на президента и совладельца команды Хорхе Маса.

"По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с [отцом футболиста] Хорхе", — цитирует его издание.