Раскрыта зарплата Месси в "Интер Майами"
El Pais: Месси будет зарабатывать в "Интер Майами" до 60 млн долларов в год
Ежегодный доход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском футбольном клубе "Интер Майами" составит от 50 до 60 миллионов долларов. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на президента и совладельца команды Хорхе Маса.
"По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с [отцом футболиста] Хорхе", — цитирует его издание.
Напомним, 7 июня Лионель Месси, у которого завершался контракт с ПСЖ, стал официальным игроком американского "Интер Майами". Контракт рассчитан до лета 2025 года. Месси выступал за парижан с лета 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
ТАСС / AP / Michel Euler