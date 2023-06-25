Месси отметил хет-триком 36-й день рождения в прощальном матче Родригеса

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси 24 июня оформил хет-трик в прощальном матче своего соотечественника, нападающего Макси Родригеса. К слову, в этот день звёздному спортсмену исполнилось 36 лет.

В игре принимали участие сборная Аргентины, составленная из бывших и действующих спортсменов, и клуб "Ньюэллс Олд Бойз", в котором Родригес играл большую часть спортивной карьеры. В итоге "Олд Бойз" выиграли со счётом 7:5. В активе Месси три забитых мяча, играл он только в первом тайме.

"Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Победа на чемпионате мира — отличное завершение выдающейся карьеры", — приводит портал RMC Sport слова аргентинца.