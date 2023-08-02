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2 августа, 19:07

Ещё один любительский клуб выиграл стартовый матч в Кубке России

Любительский клуб 2Drots победил "Сахалин" в первом раунде Кубка России

Любительский футбольный клуб 2Drots победил "Сахалин" из Южно-Сахалинска в первом раунде "Пути регионов" Фонбет Кубка России. Встреча проходила на стадионе "Москвич" в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Денис Гудаев (70-я минута, пенальти) и Максим Фролов (73). В следующем раунде соперником 2Drots станет ФК "Муром".

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Всего в этом розыгрыше Кубка России участие принимали три любительских клуба. Накануне "Амкал" обыграл "Знамя" из Ногинска и вышел в следующий раунд. А "Родина Медиа" сегодня крупно уступила вологодскому "Динамо" со счётом 0:3.

Напомним, в прошлом году 2Drots также участвовал в Кубке России и дошёл до второго раунда, где проиграл ивановскому "Текстильщику". Судьба той встречи решилась в серии пенальти.

Обложка ©

t.me / 2DROTS

Артур Лапсаков
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