Ещё один любительский клуб выиграл стартовый матч в Кубке России

Любительский футбольный клуб 2Drots победил "Сахалин" из Южно-Сахалинска в первом раунде "Пути регионов" Фонбет Кубка России. Встреча проходила на стадионе "Москвич" в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Денис Гудаев (70-я минута, пенальти) и Максим Фролов (73). В следующем раунде соперником 2Drots станет ФК "Муром".

Всего в этом розыгрыше Кубка России участие принимали три любительских клуба. Накануне "Амкал" обыграл "Знамя" из Ногинска и вышел в следующий раунд. А "Родина Медиа" сегодня крупно уступила вологодскому "Динамо" со счётом 0:3.