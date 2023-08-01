Любительский "Амкал" победил "Знамя" в первом раунде Кубка России

Любительский футбольный клуб "Амкал" добился победы над командой "Знамя" из Ногинска в 1/16 финала "Пути регионов" Фонбет Кубка России. Встреча прошла на стадионе Академии имени Фёдора Черенкова и завершилась со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61) и Евгений Маричев (72). У проигравших отличились Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

Во втором раунде турнира "Амкал" встретится с ивановским "Текстильщиком".

Напомним, в прошлом году "Амкал" также участвовал в Кубке России и смог преодолеть два раунда. Клуб уступил лишь "Звезде" из Санкт-Петербурга в серии пенальти.