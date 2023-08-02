РФС отменил красную карточку игроку ЦСКА в скандальном матче с "Ахматом"

Напомним, ЦСКА в субботу победил на выезде "Ахмат" со счётом 3:2. Гайич был удалён в добавленное к первому тайму время за фол. Также в матче было ещё два удаления — казахстанский защитник "Ахмата" Марат Быстров получил красную карточку на 12-й минуте, а его коллега по амплуа и команде Андрей Семёнов — в добавленное ко второму тайму время. Все голы в игре были забиты с пенальти — Владислав Безбородов назначил пять штрафных ударов с 11-метровой отметки. Был ещё шестой пенальти, не забитый "Ахматом", но судья попросил его перебить. Стоит отметить, что это повторение рекорда России, установленного 29 мая 1999 года. Тогда арбитр Валентин Иванов назначил пять пенальти в матче "Ротора" и "Черноморца".