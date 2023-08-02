РФС отменил красную карточку игроку ЦСКА в скандальном матче с "Ахматом"
Григорьянц: КДК отменил красную карточку игроку ЦСКА Гайичу в матче с "Ахматом"
Футболист Милан Гайич. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, которую сербский защитник ЦСКА Милан Гайич получил в матче второго тура футбольной Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата". Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Он отметил, что в понедельник пришло письмо от армейцев, которое было направлено в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС.
"Получили заключение, что Владислав Безбородов ошибочно удалил Гайича. КДК РФС принял решение отменить его удаление", — сказал Григорьянц журналистам.
Таким образом, Гайич сможет принять участие в следующей игре ЦСКА против "Локомотива". Матч состоится 5 августа в 20:00 мск.
Напомним, ЦСКА в субботу победил на выезде "Ахмат" со счётом 3:2. Гайич был удалён в добавленное к первому тайму время за фол. Также в матче было ещё два удаления — казахстанский защитник "Ахмата" Марат Быстров получил красную карточку на 12-й минуте, а его коллега по амплуа и команде Андрей Семёнов — в добавленное ко второму тайму время. Все голы в игре были забиты с пенальти — Владислав Безбородов назначил пять штрафных ударов с 11-метровой отметки. Был ещё шестой пенальти, не забитый "Ахматом", но судья попросил его перебить. Стоит отметить, что это повторение рекорда России, установленного 29 мая 1999 года. Тогда арбитр Валентин Иванов назначил пять пенальти в матче "Ротора" и "Черноморца".