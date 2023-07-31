Решение арбитра Безбородова перебить пенальти в матче "Ахмат" – ЦСКА признано ошибочным

Решение главного арбитра Владислава Безбородова воспользоваться помощью видеоассистента рефери (VAR) в конце первого тайма между ЦСКА и "Ахматом" было ошибочным. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее судья показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, воспользовавшись помощью видеоассистента рефери (VAR).

"Это решение противоречит протоколу VAR, так как после пробития 11-метрового удара, то есть возобновления игры, пересмотр ситуации не допускается. В течение всего матча между VAR-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что сильно осложняло коммуникацию арбитров", — пояснили в РФС.