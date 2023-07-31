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31 июля, 19:26

Решение арбитра Безбородова перебить пенальти в матче "Ахмат" – ЦСКА признано ошибочным

РФС: Безбородов ошибочно разрешил перебить один из пенальти в матче "Ахмат" – ЦСКА

<p>Арбитр Владислав Безбородов. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/215191" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт РФС</a></p>

Арбитр Владислав Безбородов. Обложка © Официальный сайт РФС

Решение главного арбитра Владислава Безбородова воспользоваться помощью видеоассистента рефери (VAR) в конце первого тайма между ЦСКА и "Ахматом" было ошибочным. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее судья показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, воспользовавшись помощью видеоассистента рефери (VAR).

"Это решение противоречит протоколу VAR, так как после пробития 11-метрового удара, то есть возобновления игры, пересмотр ситуации не допускается. В течение всего матча между VAR-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что сильно осложняло коммуникацию арбитров", — пояснили в РФС.

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Напомним, вчера московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре, которая завершилась со счётом 3:2, было назначено пять пенальти, что стало рекордом для лиги.

Оксана Попова
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