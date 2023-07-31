Решение арбитра Безбородова перебить пенальти в матче "Ахмат" – ЦСКА признано ошибочным
РФС: Безбородов ошибочно разрешил перебить один из пенальти в матче "Ахмат" – ЦСКА
Арбитр Владислав Безбородов. Обложка © Официальный сайт РФС
Решение главного арбитра Владислава Безбородова воспользоваться помощью видеоассистента рефери (VAR) в конце первого тайма между ЦСКА и "Ахматом" было ошибочным. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее судья показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, воспользовавшись помощью видеоассистента рефери (VAR).
"Это решение противоречит протоколу VAR, так как после пробития 11-метрового удара, то есть возобновления игры, пересмотр ситуации не допускается. В течение всего матча между VAR-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что сильно осложняло коммуникацию арбитров", — пояснили в РФС.
Напомним, вчера московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре, которая завершилась со счётом 3:2, было назначено пять пенальти, что стало рекордом для лиги.