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30 июля, 19:36

ЦСКА победил "Ахмат" в безумном матче с пятью пенальти и тремя удалениями

ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ со счётом 3:2, все голы были забиты с пенальти

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре, которая завершилась со счётом 3:2, было назначено пять пенальти, что стало рекордом для лиги.

Нападающий московского клуба Фёдор Чалов реализовал все три пенальти. В составе "Ахмата" дублем ответил Мохамед Конате с 11-метровой отметки. Второй пенальти в ворота ЦСКА пробивался дважды.

Красную карточку на 12-й минуте получил защитник "Ахмата" Марат Быстров, а в добавленное ко второму тайму время — его одноклубник Андрей Семёнов. На седьмой добавленной к первому тайму минуте арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее судья показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, воспользовавшись помощью видеоассистента рефери (VAR).

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Ранее стало известно, что повредивший голеностоп 23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев может вернуться в строй лишь на первом зимнем сборе. Дивеев получил травму во время матча за Суперкубок России против "Зенита". Встреча состоялась в Казани 15 июля. Армейцы уступили "Зениту" со счётом 4:5 в серии пенальти (основное время — 0:0).

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t.me / ПФК ЦСКА

Оксана Попова
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