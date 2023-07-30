ЦСКА победил "Ахмат" в безумном матче с пятью пенальти и тремя удалениями

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре, которая завершилась со счётом 3:2, было назначено пять пенальти, что стало рекордом для лиги.

Нападающий московского клуба Фёдор Чалов реализовал все три пенальти. В составе "Ахмата" дублем ответил Мохамед Конате с 11-метровой отметки. Второй пенальти в ворота ЦСКА пробивался дважды.

Красную карточку на 12-й минуте получил защитник "Ахмата" Марат Быстров, а в добавленное ко второму тайму время — его одноклубник Андрей Семёнов. На седьмой добавленной к первому тайму минуте арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее судья показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, воспользовавшись помощью видеоассистента рефери (VAR).