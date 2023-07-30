Регион

Уведомления отключены

30 июля, 18:59

В ЦСКА рассказали, на сколько лишились защитника Дивеева

Врач ЦСКА Измайлов: Повредивший голеностоп Дивеев вернётся в строй зимой

Повредивший голеностоп 23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев может вернуться в строй лишь на первом зимнем сборе. Об этом сообщил врач команды Сергей Измайлов. По его словам, футболист приехал в РФ из Германии, где его прооперировали, всё прошло успешно.

"С понедельника приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его в команде на первом зимнем сборе", — приводит слова Измайлова пресс-служба армейцев.

Футболисту "Боруссии" и сборной Австрии Лайнеру диагностировали лимфому

Футболисту "Боруссии" и сборной Австрии Лайнеру диагностировали лимфому

Лайф напоминает, Дивеев получил травму во время матча за Суперкубок России против "Зенита". Встреча состоялась в Казани 15 июля. Армейцы уступили "Зениту" со счётом 4:5 в серии пенальти (основное время — 0:0).

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров