В ЦСКА рассказали, на сколько лишились защитника Дивеева

Повредивший голеностоп 23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев может вернуться в строй лишь на первом зимнем сборе. Об этом сообщил врач команды Сергей Измайлов. По его словам, футболист приехал в РФ из Германии, где его прооперировали, всё прошло успешно.

"С понедельника приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его в команде на первом зимнем сборе", — приводит слова Измайлова пресс-служба армейцев.