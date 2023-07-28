Футболисту "Боруссии" и сборной Австрии Лайнеру диагностировали лимфому
У футболиста сборной Австрии и менхенгладбахской "Боруссии" Штефана Лайнера нашли онкологическое заболевание. Эта информация опубликована на официальном сайте немецкого клуба.
У 30-летнего защитника обнаружена лимфома. Рак был диагностирован на ранней стадии, поэтому справиться с заболеванием пока возможно с помощью лекарств. Терапия будет длиться несколько месяцев.
Лайнер играл за "Боруссию" с 2019 года и провёл за клуб 125 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 13 голевых передач. Также на его счету 38 матчей и два мяча за сборную Австрии.
Ранее Лайф сообщал, что повредившего голеностоп защитника ЦСКА Игоря Дивеева прооперируют в Германии. Спортсмен получил травму в матче за Суперкубок России, который прошёл в Казани 15 июля.