Регион

Уведомления отключены

27 июля, 21:01

Футболисту "Боруссии" и сборной Австрии Лайнеру диагностировали лимфому

У футболиста сборной Австрии и менхенгладбахской "Боруссии" Штефана Лайнера нашли онкологическое заболевание. Эта информация опубликована на официальном сайте немецкого клуба.

У 30-летнего защитника обнаружена лимфома. Рак был диагностирован на ранней стадии, поэтому справиться с заболеванием пока возможно с помощью лекарств. Терапия будет длиться несколько месяцев.

Футболист пробил лёгкое при столкновении с голкипером "Манчестер Юнайтед"

Футболист пробил лёгкое при столкновении с голкипером "Манчестер Юнайтед"

Лайнер играл за "Боруссию" с 2019 года и провёл за клуб 125 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 13 голевых передач. Также на его счету 38 матчей и два мяча за сборную Австрии.

Ранее Лайф сообщал, что повредившего голеностоп защитника ЦСКА Игоря Дивеева прооперируют в Германии. Спортсмен получил травму в матче за Суперкубок России, который прошёл в Казани 15 июля.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Австрия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров