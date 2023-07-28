Футболисту "Боруссии" и сборной Австрии Лайнеру диагностировали лимфому

У 30-летнего защитника обнаружена лимфома. Рак был диагностирован на ранней стадии, поэтому справиться с заболеванием пока возможно с помощью лекарств. Терапия будет длиться несколько месяцев.

Лайнер играл за "Боруссию" с 2019 года и провёл за клуб 125 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 13 голевых передач. Также на его счету 38 матчей и два мяча за сборную Австрии.