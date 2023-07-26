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26 июля, 18:16

Футболист пробил лёгкое при столкновении с голкипером "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Рексхэма" Маллин пробил лёгкое во время матча с "Манчестер Юнайтед"

Форвард валлийского "Рексхэма" Пол Маллин пробил лёгкое после столкновения с вратарём "Манчестер Юнайтед" Нэйтаном Бишопом во время товарищеского матча.

Футболист Пол Маллин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / paulmullin12

Футболист Пол Маллин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / paulmullin12

Игроки столкнулись в самом начале игры — на 12-й минуте, Маллину понадобилась срочная помощь медиков. Он покинул поле в кислородной маске, после чего был госпитализирован. Футболист по-прежнему в больнице, но говорит, что чувствует себя хорошо.

"Рексхэм" всё же выиграл матч со счётом 3:1. После игры Бишоп извинился перед соперником и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее", — заявил вратарь в Twitter.

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Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / paulmullin12

Ирина Фальке
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