Форвард валлийского "Рексхэма" Пол Маллин пробил лёгкое после столкновения с вратарём "Манчестер Юнайтед" Нэйтаном Бишопом во время товарищеского матча.

Футболист Пол Маллин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / paulmullin12

Игроки столкнулись в самом начале игры — на 12-й минуте, Маллину понадобилась срочная помощь медиков. Он покинул поле в кислородной маске, после чего был госпитализирован. Футболист по-прежнему в больнице, но говорит, что чувствует себя хорошо.

"Рексхэм" всё же выиграл матч со счётом 3:1. После игры Бишоп извинился перед соперником и пожелал ему скорейшего выздоровления.