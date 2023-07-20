"Манчестер Юнайтед" купил в Италии замену ушедшему вратарю Давиду Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вратаря Онана из "Интера"
Андре Онана в "Интере". Обложка © inter.it
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вратаря Андре Онана из "Интера". Контракт с 27-летним футболистом подписан на пять лет.
В минувшем сезоне Онана провёл 41 матч во всех турнирах, пропустив 36 мячей и 19 раз отыграв "на ноль".
Напомним, спустя 12 лет клуб покинул вратарь Давид Де Хеа. Испанец — рекордсмен МЮ по количеству сыгранных матчей на ноль (190).