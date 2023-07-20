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20 июля, 20:10

"Манчестер Юнайтед" купил в Италии замену ушедшему вратарю Давиду Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вратаря Онана из "Интера"

<p>Андре Онана в "Интере". Обложка © <a href="https://www.inter.it/it/notizie/saluto-inter-andre-onana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">inter.it</a></p>

Андре Онана в "Интере". Обложка © inter.it

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вратаря Андре Онана из "Интера". Контракт с 27-летним футболистом подписан на пять лет.

В минувшем сезоне Онана провёл 41 матч во всех турнирах, пропустив 36 мячей и 19 раз отыграв "на ноль".

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Напомним, спустя 12 лет клуб покинул вратарь Давид Де Хеа. Испанец — рекордсмен МЮ по количеству сыгранных матчей на ноль (190).

Артур Лапсаков
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