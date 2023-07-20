"Манчестер Юнайтед" купил в Италии замену ушедшему вратарю Давиду Де Хеа

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вратаря Андре Онана из "Интера". Контракт с 27-летним футболистом подписан на пять лет.

В минувшем сезоне Онана провёл 41 матч во всех турнирах, пропустив 36 мячей и 19 раз отыграв "на ноль".