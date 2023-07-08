"Навсегда в моём сердце": Давид де Хеа спустя 12 лет объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Испанский футболист и вратарь английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа покидает команду, за которую выступал аж с 2011 года. Его контракт истёк 30 июня.

32-летний спортсмен уходит на правах свободного агента после двенадцати сезонов в МЮ. Давид де Хеа — рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей на ноль (190). В феврале он побил рекорд чемпиона Европы 1992 года датчанина Петера Шмейхеля, который выступал за манкунианцев в 1991–1999 годах.









"Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал футболку, <...> представлять самый большой клуб в мире — это честь, которая достаётся лишь нескольким удачливым футболистам. Это был незабываемый и успешный период моей карьеры. Я не думал, что, покинув Мадрид маленьким мальчиком, мы добьёмся того, что сделали вместе", — написал футболист в своём твиттере, опубликовав фото разных периодов.

Несмотря на долгий совместный путь, по словам де Хеа, сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов и снова попробовать себя в новом окружении.

"Манчестер" всегда будет в моём сердце, "Манчестер" сформировал меня и никогда не покинет", — добавил он.