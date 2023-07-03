Российский футболист переходит в лучшую команду Турции

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" согласовал контракт с футболистом из России. Об этом сообщает журналист Серхат Улуерен в "Твиттере".

При этом он не уточняет, о каком именно игроке идёт речь. Ранее СМИ писали об интересе турецкого гранда к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову и полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну. По данным Улуерена, также стамбульский клуб достиг договорённости с неким бельгийским футболистом.