Российский футболист переходит в лучшую команду Турции
Журналист Улуерен: "Галатасарай" согласовал контракт с российским футболистом
Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" согласовал контракт с футболистом из России. Об этом сообщает журналист Серхат Улуерен в "Твиттере".
При этом он не уточняет, о каком именно игроке идёт речь. Ранее СМИ писали об интересе турецкого гранда к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову и полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну. По данным Улуерена, также стамбульский клуб достиг договорённости с неким бельгийским футболистом.
В минувшем сезоне "Галатасарай" стал чемпионом Турции. Для клуба, являющегося рекордсменом страны, эта победа стала 23-й в истории.
Ранее Лайф писал, что российский защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий "Антальяспор". Бывший игрок сборной России ушёл в качестве свободного агента.
ТАСС / AP