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3 июля, 08:27

Российский футболист переходит в лучшую команду Турции

Журналист Улуерен: "Галатасарай" согласовал контракт с российским футболистом

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" согласовал контракт с футболистом из России. Об этом сообщает журналист Серхат Улуерен в "Твиттере".

При этом он не уточняет, о каком именно игроке идёт речь. Ранее СМИ писали об интересе турецкого гранда к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову и полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну. По данным Улуерена, также стамбульский клуб достиг договорённости с неким бельгийским футболистом.

В минувшем сезоне "Галатасарай" стал чемпионом Турции. Для клуба, являющегося рекордсменом страны, эта победа стала 23-й в истории.

Полузащитник "Динамо" перешёл в итальянский клуб

Полузащитник "Динамо" перешёл в итальянский клуб

Ранее Лайф писал, что российский защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий "Антальяспор". Бывший игрок сборной России ушёл в качестве свободного агента.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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