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2 июля, 13:50

Фёдор Кудряшов покинул турецкий "Антальяспор"

Бывший игрок сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Антальяспор"

<p>Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Бывший игрок сборной России по футболу, защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий "Антальяспор". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Мы расстались с нашим футболистом Фёдором Кудряшовым, контракт которого истёк с завершением сезона 2022/2023. Мы благодарим Кудряшова за его усилия и желаем ему успехов в дальнейшей футбольной карьере", — говорится в опубликованном сообщении.

Кудряшов выступал за "Антальяспор" с января 2020-го, 36-летний спортсмен покидает клуб свободным агентом. В сезоне 2022/23 он провёл 15 матчей за команду.

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Матвей Константинов
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