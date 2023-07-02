Бывший игрок сборной России по футболу, защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий "Антальяспор". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Мы расстались с нашим футболистом Фёдором Кудряшовым, контракт которого истёк с завершением сезона 2022/2023. Мы благодарим Кудряшова за его усилия и желаем ему успехов в дальнейшей футбольной карьере", — говорится в опубликованном сообщении.

Кудряшов выступал за "Антальяспор" с января 2020-го, 36-летний спортсмен покидает клуб свободным агентом. В сезоне 2022/23 он провёл 15 матчей за команду.