Турецкий клуб положил глаз на Чалова и теперь планирует обсудить его трансфер с ЦСКА
Fanatik: Чалов согласился перейти в "Галатасарай"
Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Фёдор Чалов, футболист ЦСКА и сборной России, дал согласие на переход в турецкий клуб "Галатасарай". Об этом сообщает издание Fanatik.
По информации турецкого издания, менеджмент "Галатасарая" вышел на связь с представителем футболиста, а игрок, в свою очередь, согласился на трансфер. Теперь турецкому клубу предстоит договориться с ЦСКА.
К слову, 25-летнему футболисту уже доводилось играть в европейском чемпионате. Фёдор играл за швейцарский "Базель" в 2022 году на правах аренды. В составе команды он поучаствовал в 14 матчах, в которых забил четыре мяча.
Чалов сыграл 41 матч за ЦСКА в завершившемся сезоне, на его счету 24 забитых мяча и 6 результативных передач. Нет сомнений в том, что Фёдор внёс значимый вклад в игру команды, которая смогла завоевать серебро в завершившемся сезоне лиги.
К слову, портал Transfermarkt оценил стоимость Чалова в 12 миллионов евро.
Ранее сегодня главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал успешное выступление в отборочном турнире Евро-2024. Сыграв четыре матча, команда занимает второе место в группе Н с девятью очками.