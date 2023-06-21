Турецкий клуб положил глаз на Чалова и теперь планирует обсудить его трансфер с ЦСКА

Фёдор Чалов, футболист ЦСКА и сборной России, дал согласие на переход в турецкий клуб "Галатасарай". Об этом сообщает издание Fanatik.

По информации турецкого издания, менеджмент "Галатасарая" вышел на связь с представителем футболиста, а игрок, в свою очередь, согласился на трансфер. Теперь турецкому клубу предстоит договориться с ЦСКА.

К слову, 25-летнему футболисту уже доводилось играть в европейском чемпионате. Фёдор играл за швейцарский "Базель" в 2022 году на правах аренды. В составе команды он поучаствовал в 14 матчах, в которых забил четыре мяча.

Чалов сыграл 41 матч за ЦСКА в завершившемся сезоне, на его счету 24 забитых мяча и 6 результативных передач. Нет сомнений в том, что Фёдор внёс значимый вклад в игру команды, которая смогла завоевать серебро в завершившемся сезоне лиги.

К слову, портал Transfermarkt оценил стоимость Чалова в 12 миллионов евро.