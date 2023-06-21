Главный тренер сборной Казахстана раскрыл секрет успеха команды в отборе на Евро

"Секрета какого-то нет. Это работа и вера в те идеи, которые мы доносим. Парни воплощают эти идеи, которые и дают результат. Они верят в то, что тренер предлагает им сделать, верят в самих себя. Наверно, эти вещи", — сказал тренер в беседе со "Спорт-Экспрессом", добавив, что команда — это не набор личностей, все должны отдаваться делу, дышать "в одном ритме".