Тренер привёл родителям шесть веских причин отдать ребёнка на футбол

Во Всемирный день детского футбола, который отмечается 19 июня, тренер и сооснователь академии "Территория футбола" Андрей Прокофьев в беседе с Лайфом назвал шесть причин, почему стоит отдать ребёнка в футбольную секцию. В первую очередь, по его словам, этот вид спорта формирует стрессоустойчивость и самодисциплину.

"Во время футбольных тренировок ребёнок сталкивается с сопротивлением — это может быть соперник/внешние и внутренние факторы/другая команда/поставленное задание. Это влияет на формирование у ребёнка характера, силы воли, стрессоустойчивости, целеустремлённости, восприятия критики, самодисциплины. Все эти факторы помогают ребёнку расти психологически крепким и здоровым", — пояснил Прокофьев.

Детский тренер по футболу Андрей Прокофьев. Фото © Предоставлено Лайфу

Также футбол развивает физическую форму детей, поскольку во время игр или тренировок задействованы все группы мышц. Вместе с тем этот вид спорта оказывает полезное влияние на иммунитет ребёнка: он становится более крепким, сильным, а значит, и здоровым. Часто, как отметил Прокофьев, тренировки проходят на улице вне зависимости от времени года, а известно, что свежий воздух благоприятнее в целом воздействует на организм. Кроме того, занятия футболом способствуют развитию интеллекта. В частности, юные спортсмены учатся стратегически мыслить, например просчитывать результат действий партнёров, анализировать и предугадывать поведение соперников.

Ещё футбол прекрасно способствует развитию качеств, необходимых для командной работы, ведь у каждого игрока своя задача и позиция, а победа — общая. Навыки общения и работы в коллективе, как указал наш собеседник, обязательно пригодятся будущему взрослому. В заключение Прокофьев указал на положительное влияние футбола на эмоциональное состояние ребёнка. Игра на поле позволяет детям с головой погрузиться в матч и тем самым отвлечься от насущных проблем и забот.