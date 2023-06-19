Всемирный день мотоциклиста, День детского футбола, Ларион Пропольник: Какие праздники и приметы 19 июня Сегодня, 19 июня 2023 года, в России и других странах особый день для любителей проехаться с ветерком на своём железном коне. Также сегодня есть ещё один повод заглянуть с мячом на футбольную площадку во дворе или отправиться гулять по городу, на природу. 18 июня, 21:01 19 июня 2023 года отмечается Всемирный день мотоциклиста. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Всемирный день мотоциклиста

Сегодня, 19 июня 2023 года, в России и других странах отмечается неофициальный праздник — Всемирный день мотоциклиста. Вот что известно о нём: праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно в третий понедельник июня;

в этом году выпадает на 19 июня;

не является нерабочим днём;

историю ведёт с конца прошлого века, но отмечаться стал в последние годы;

в этот день мотоциклисты проводят встречи, парады.

Как утверждается, импульс этому празднику дал в 1989 году владелец американской компании Aerostich, которая занималась производством инновационной мотоциклетной экипировки. Энди Голдфайн предложил отмечать неформальный день езды на работу на мотоцикле. Через три года один из мотоциклетных американских журналов выпустил статью, объявив в ней 22 июля того года национальным днём любителей мотопоездки на работу на мотоцикле. Постепенно этот праздник превратился во Всемирный день мотоциклиста, который мы отмечаем сегодня. В этот день любители железных коней проводят различные встречи, а мотоклубы организуют шоу.

Копия первого мотоцикла Daimler Reitwagen. Фото © Wikipedia / Wladyslaw

Интересные факты о мотоцикле: слово "мотоцикл" образовано от латинского mōtor — "приводящий в движение" и греческого "циклос" — "круг, колесо";

первый мотоцикл был придуман инженером Готтлибом Даймлером в 1885 году, он назывался Daimler Reitwagen;

серийное производство мотоциклов было начато не сразу, сначала предлагались моторы для велосипедов;

первым по-настоящему серийным мотоциклом стало детище Hildebrand & Wolfmüller в конце XIX века;

этот же мотоцикл был первым привезён в Россию.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Молодёжная выставка "Страх и надежда", посвящённая вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта. Фото © UN News / Daniel Dickinson

Сегодня, 19 июня 2023 года, также отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Рассказываем кратко об этом событии: ежегодно отмечается 19 июня, дата не переносится;

был учреждён в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН;

не является выходным днём, если не выпадает на таковой;

учреждён с целью привлечения внимания общества к этой проблеме;

в этот день на базе ООН проводятся встречи, семинары, выпускаются статьи.

19 июня в качестве Международного дня борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта было выбрано по дате принятия резолюции Совбеза ООН, в которой осуждалось сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути миростроительства. В ООН признали сексуальное насилие террористической тактикой. Там отметили, что жертвы торговли людьми и сексуального насилия, совершаемого террористическими группами, должны иметь право на официальную компенсацию в качестве жертв терроризма.

Когда принималось решение о праздновании Международного дня борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, в Сирии бесчинствовали террористы, в Нигерии ими было похищено 200 девочек из города Чибок.

Всемирный день детского футбола

19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Фото © Агентство "Москва"

19 июня 2023 года в России и за рубежом отмечается ещё и спортивный праздник — Всемирный день детского футбола (World Children's Football Day). Сначала несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 19 июня, дата не переносится;

учреждён в 2001 году по договорённости между ФИФА и Детским фондом ООН;

нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной;

задуман для популяризации детского футбола;

в этот день проводятся соревнования среди детских команд, награждают отличившихся юных футболистов.

Футбол уже десятки лет остаётся одной из самых популярных спортивных игр в мире. Всемирный день детского футбола решили отмечать, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, привлекать его к этой увлекательной игре. А потом уже задача тренеров выявить среди ребят особо талантливых и отрыть для них дорогу в сборную страны и в лучшие клубы мира.

Но футбол — это не только огромные стадионы и большие деньги. Это ещё и тысячи футбольных полей во дворах, где ребятня с удовольствием проводит время за игрой в мяч, учится взаимодействовать с другими и давать отпор соперникам. Сегодня, во Всемирный день детского футбола, можно заглянуть с мячом на одно из таких полей.

Международный день прогулки

19 июня в России и других странах отмечается Международный день прогулки. Фото © Freepik / prostooleh

В понедельник, 19 июня 2023 года, в России и других странах отмечают также Международный день прогулки. Есть и другая версия названия этого праздника — Всемирный день неспешной прогулки (World Sauntering Day), но суть от этого не меняется: отмечается ежегодно 19 июня, дата не смещается;

берёт начало из 1970-х годов;

праздник международный, неофициальный;

чтобы отметить, достаточно отправиться на прогулку.

По данным портала National Today, идея отмечать такой неофициальный праздник возникла ещё в 1970-х годах у публициста У.Т. Рабе. Он тогда гостил в отеле, где открыли 200-метровую веранду для прогулок. Рабе обратился с призывом гулять просто так, не для перемещения из точки А в точку Б, а чтобы чувствовать запах цветов и обращать внимание на мир вокруг нас.

200-метровая веранда с цветами не у всех под рукой, однако это не мешает прогуляться просто по городу, ближайшему парку или выбраться для прогулки на природу. Тем более что недавно учёные выяснили: регулярные прогулки бодрым шагом в течение 30 минут продлевают жизнь сразу на 16 лет. Это ли не повод как следует сегодня отметить Международный день прогулки.

Именинники 19 июня

19 июня 2023 года отмечает именины сатирик, актёр Ефим Шифрин (в центре внизу). Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 19 июня 2023 года, отмечаются именины обладателей следующих замечательных, а зачастую уже и подзабытых имён: Виссарион;

Елисей;

Ефим;

Илларион;

Иона;

Софрон;

Сусанна;

Фёкла. Редакция Лайфа поздравляет именинников с праздником, желает здоровья и успехов!

Приметы 19 июня

Ларион Пропольник

Православная церковь 19 июня 2023 года чтит память Илариона Далматского. Он родился в VIII веке в семье христиан Петра и Феодосии. Повзрослев, ушёл в монахи, затем стал игуменом Далматской обители. Выступив против иконоборчества при власти Льва Армянина, был заключён в темницу, а отпущен только после смерти императора. Затем поселился в уединении, но императрица Феодора повелела вернуть Илариона из ссылки в Далматскую обитель, где он и скончался в глубокой старости.

В народе же 19 июня имел название Ларионов день или Ларион Пропольник. В эту дату было принято пропалывать огород. А на чужую землю нельзя было ни ногой. Считалось, что это может повлечь беду. А ещё мужьям и жёнам не полагалось в этот день работать на земле вместе: это сулило затяжные ссоры. А незамужним девушкам нельзя было нюхать цветы: они боялись потерять свою красоту.

Приметы на Лариона Пропольника

На Лариона похолодало — вскоре будет потепление.

Много пчёл — тоже к теплу.

Ясная погода — к хорошему урожаю.

Авторы Вадим Андреев