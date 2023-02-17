Учёные раскрыли, сколько шагов в день нужно проходить на самом деле
Медицинский эксперт Роб Артур опроверг миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов
Учёные развеяли миф о необходимости прохождения десяти тысяч шагов в день для здоровья и поддержания фигуры. Ходьба, безусловно, положительно сказывается на состоянии организма, но дело оказалось не в количестве самих шагов, а во времени, которое человек уделяет прогулке.
Как сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на Роба Артура — специалиста в области семейной и экстренной медицины из Университета здравоохранения Индианы (США), идеальный диапазон — от четырёх до шести тысяч шагов в день, которые при быстром темпе ходьбы должны занимать около 40–60 минут. Можете больше? Отлично. Но заставлять себя через силу время от времени проходить больше, чем обычно, стремясь к заветной цифре в десять тысяч шагов, нет никакого смысла: в этом деле важна регулярность.
Кстати, ещё в 2019 году учёные доказали, что делать больше шагов в день полезно лишь до определённого момента. Специалисты выяснили, что у женщин, которые делали 4400 шагов в день, был более низкий уровень смертности, чем у тех, кто проходил 700 шагов. Выполнение восьми тысяч шагов в день тоже было связано с более низким риском смертности, чем у людей, которые делали четыре тысячи шагов. Но вот прохождение ещё большего количества шагов на продолжительность жизни никак не влияло.
Ранее американские кардиологи указали на признак высокого холестерина, заметный при ходьбе. Такая проблема со здоровьем увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды, что может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
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