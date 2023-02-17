Учёные раскрыли, сколько шагов в день нужно проходить на самом деле

Учёные развеяли миф о необходимости прохождения десяти тысяч шагов в день для здоровья и поддержания фигуры. Ходьба, безусловно, положительно сказывается на состоянии организма, но дело оказалось не в количестве самих шагов, а во времени, которое человек уделяет прогулке.

Как сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на Роба Артура — специалиста в области семейной и экстренной медицины из Университета здравоохранения Индианы (США), идеальный диапазон — от четырёх до шести тысяч шагов в день, которые при быстром темпе ходьбы должны занимать около 40–60 минут. Можете больше? Отлично. Но заставлять себя через силу время от времени проходить больше, чем обычно, стремясь к заветной цифре в десять тысяч шагов, нет никакого смысла: в этом деле важна регулярность.

Кстати, ещё в 2019 году учёные доказали, что делать больше шагов в день полезно лишь до определённого момента. Специалисты выяснили, что у женщин, которые делали 4400 шагов в день, был более низкий уровень смертности, чем у тех, кто проходил 700 шагов. Выполнение восьми тысяч шагов в день тоже было связано с более низким риском смертности, чем у людей, которые делали четыре тысячи шагов. Но вот прохождение ещё большего количества шагов на продолжительность жизни никак не влияло.