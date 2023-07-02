Полузащитник "Динамо" перешёл в итальянский клуб

Хорватский полузащитник "Динамо" Никола Моро продолжит карьеру в итальянской "Болонье", сообщили в пресс-службе московского ФК.

"Клубы достигли договорённости о том, что итальянская команда приобретает 50% прав на Моро. 25-летний хорват, который минувший сезон провёл в "Болонье" на правах аренды, продолжит выступать за клуб на постоянной основе. Удачи, Нико!" — пожелали в клубе.

25-летний хавбек в 2020 году перешёл в московское "Динамо" из загребского, его контракт с бело-голубыми действовал до 30 июня 2025 года. В составе клуба Моро провёл в общей сложности 66 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.