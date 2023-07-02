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2 июля, 16:48

Полузащитник "Динамо" перешёл в итальянский клуб

Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Николы Моро в "Болонью"

<p>Никола Моро. Обложка © <a href="https://fcdm.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fcdm.ru</a></p>

Никола Моро. Обложка © Fcdm.ru

Хорватский полузащитник "Динамо" Никола Моро продолжит карьеру в итальянской "Болонье", сообщили в пресс-службе московского ФК.

"Клубы достигли договорённости о том, что итальянская команда приобретает 50% прав на Моро. 25-летний хорват, который минувший сезон провёл в "Болонье" на правах аренды, продолжит выступать за клуб на постоянной основе. Удачи, Нико!" — пожелали в клубе.

25-летний хавбек в 2020 году перешёл в московское "Динамо" из загребского, его контракт с бело-голубыми действовал до 30 июня 2025 года. В составе клуба Моро провёл в общей сложности 66 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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Ранее стало известно, что "Динамо" предложит полузащитнику Арсену Захаряну новый долгосрочный контракт. Детали соглашения пока не приводятся.

Ирина Фальке
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