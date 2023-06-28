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28 июня, 15:25

Стали известны планы московского "Динамо" насчёт Захаряна

"Спорт-Экспресс: ФК "Динамо" предложит Захаряну новый долгосрочный контракт

Московское "Динамо" в ближайшее время предложит новый контракт полузащитнику клуба Арсену Захаряну. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным СМИ, соглашение будет долгосрочным. Его детали пока не приводятся. Нынешний контракт Захаряна с бело-голубыми истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне 20-летний футболист провёл за "Динамо" 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал десять результативных передач.

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Ранее всевозможные инсайдеры сообщали об интересе к россиянину со стороны "Челси", однако в конце мая пресс-атташе английского клуба заявил, что лондонцы больше не планируют трансфера Захаряна. Тем временем новым главным тренером динамовцев стал чех Марцел Личка, ранее возглавлявший "Оренбург".

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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