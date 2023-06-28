Стали известны планы московского "Динамо" насчёт Захаряна

Московское "Динамо" в ближайшее время предложит новый контракт полузащитнику клуба Арсену Захаряну. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным СМИ, соглашение будет долгосрочным. Его детали пока не приводятся. Нынешний контракт Захаряна с бело-голубыми истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне 20-летний футболист провёл за "Динамо" 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал десять результативных передач.