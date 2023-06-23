Личка подтвердил, что "Оренбург" получит компенсацию за его переход в "Динамо"
Новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка раскрыл подробности перехода в московский клуб. В интервью "Спорт-Экспрессу" специалист объяснил, почему принял предложение бело-голубых.
"Динамо" вышло с предложением, когда тренер находился на отдыхе, однако у него ещё действовал контракт с "Оренбургом", поэтому нужно было корректно оформить переход. При этом тренер отметил, что зимой отказался от предложения "Краснодара", так как планировал отработать с клубом из Оренбурга полноценный сезон в РПЛ.
"В итоге на меня вышло "Динамо". Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в "Оренбурге". Что ж, это новый вызов для меня. Интересно!" — пояснил Личка.
Специалист подтвердил, что в контракте с "Оренбургом" был предусмотрен пункт о сумме отступных в размере одного миллиона евро. Личка считает это справедливым. Однако точную сумму он не раскрыл, уточнив, что это предмет разговора двух клубов.
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