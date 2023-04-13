"С трофеем в руках": Полузащитник Захарян рассказал, кем видит себя через год

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян планирует через год стать игроком европейского клуба. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там", — сказал он.