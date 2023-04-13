"С трофеем в руках": Полузащитник Захарян рассказал, кем видит себя через год
Арсен Захарян заявил о планах стать игроком европейского клуба через год
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Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян планирует через год стать игроком европейского клуба. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там", — сказал он.
Напомним, в июне прошлого года Захарян был признан лучшим молодым футболистом РФ по итогам сезона 2021/2022. А в августе лондонский "Челси" стал рассматривать возможность приобретения спортсмена. В случае перехода ему бы платили более миллиона евро в год. Однако в результате осенью было принято решение оставить Захаряна в "Динамо" ввиду технических причин. А в дальнейшем спортсмен стал самым подорожавшим футболистом РПЛ. На прошлой же неделе турецкий клуб "Галатасарай" захотел купить Захаряна, но в "Динамо" заявили, что переходить он не собирается.