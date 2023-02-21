Арсен Захарян не собирается переходить в "Галатасарай"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не собирается переходить в турецкий "Галатасарай", пишет газета "Спорт-Экспресс". Ранее инсайдер Николо Скира заявлял о потенциальной покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро.
Захарян — воспитанник сине-голубых. В сезоне 2022/2023 он сыграл за команду 22 игры, забив три мяча и сделав шесть голевых передач.
Ранее эту информацию опровергли и в самом "Динамо". В пресс-службе клуба заявили, что футболист не давал подобных комментариев, а появившийся "инсайд" — фейк.
Обложка ©
Getty Images / Mike Kireev