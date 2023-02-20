В "Динамо" заявили, что Захарян не говорил о желании перейти в "Галатасарай"
Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян в беседе с турецкими СМИ не комментировал возможный переход в стамбульский "Галатасарай". Об этом заявила в понедельник пресс-служба бело-голубых.
"Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам. Его цитата, появившаяся в "Твиттере" турецкого журналиста — фейк", — приводит Sport24 сообщение пресс-службы.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Захарян якобы выразил желание перейти в "Галатасарай" и сообщил, что переговоры всё ещё продолжаются. Как передаёт "Чемпионат", руководство "Динамо" требовало выплаты отступных, прописанных по контракту полузащитника: у турецкого клуба запросили 15 миллионов евро.
При этом ещё на прошлой неделе Лайф писал, что полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян твёрдо отказался переходить в турецкий клуб. Уточнялось, что "Галатасарай" выходил на бело-голубых с предложением о покупке 19-летнего футболиста, однако тот не пошёл на переговоры.
ТАСС / Сергей Фадеичев