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20 февраля, 08:16

В "Динамо" заявили, что Захарян не говорил о желании перейти в "Галатасарай"

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян в беседе с турецкими СМИ не комментировал возможный переход в стамбульский "Галатасарай". Об этом заявила в понедельник пресс-служба бело-голубых.

"Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам. Его цитата, появившаяся в "Твиттере" турецкого журналиста — фейк", — приводит Sport24 сообщение пресс-службы.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Захарян якобы выразил желание перейти в "Галатасарай" и сообщил, что переговоры всё ещё продолжаются. Как передаёт "Чемпионат", руководство "Динамо" требовало выплаты отступных, прописанных по контракту полузащитника: у турецкого клуба запросили 15 миллионов евро.

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При этом ещё на прошлой неделе Лайф писал, что полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян твёрдо отказался переходить в турецкий клуб. Уточнялось, что "Галатасарай" выходил на бело-голубых с предложением о покупке 19-летнего футболиста, однако тот не пошёл на переговоры.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Николь Вербер
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