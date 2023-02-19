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19 февраля, 15:38

Неймара унесли на носилках после травмы в матче ПСЖ с "Лиллем"

<p>Неймара унесли на носилках с поля. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/championsleaguedot/3095" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЛЧ — и точка"</a></p>

Неймара унесли на носилках с поля. Обложка © Telegram / "ЛЧ — и точка"

Нападающий ПСЖ Неймар получил жуткую травму в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции против "Лилля". В начале второго тайма 31-летний бразилец столкнулся с защитником гостей Фонте и вывернул голеностоп так, что его пришлось уносить с поля на носилках. Вместо него в игру вошёл Юго Экитике.

Отметим, что по ходу первого тайма Неймар забил мяч в ворота соперника, а также отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу ПСЖ. В составе парижан голы забили Неймар, Мбаппе, оформивший дубль, и Лионель Месси. У "Лилля" — Бафоде Диаките, Жонатан Дэвид и Жонатан Бамба.

Момент неудачного столкновения игроков, после которого Неймар получил травму. Фото © Telegram / ПСЖ

Момент неудачного столкновения игроков, после которого Неймар получил травму. Фото © Telegram / ПСЖ

На данный момент ПСЖ с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, "Лилль" (41) располагается на пятом месте.

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Наталья Исакова
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