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20 августа, 00:00

Захарян после перехода в "Реал Сосьедад" мило попрощался с "Динамо" в соцсетях

Российский полузащитник Арсен Захарян, перешедший в испанский ФК "Реал Сосьедад", попрощался с "Динамо" и выразил благодарность столичному клубу. Соответствующий пост опубликован на странице футболиста в соцсети.

"Динамо", спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо", — написал Захарян.

В составе "Динамо" Захарян дебютировал в сезоне 2020/21, стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Его контракт действовал до конца июня 2024 года.

В Англии совершили самый дорогой в истории страны трансфер

В Англии совершили самый дорогой в истории страны трансфер

Ранее Лайф писал о том, что российский футболист Арсен Захарян покинул "Динамо" и будет выступать за испанский клуб "Реал Сосьедад". Его контракт рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

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VK / Арсен Захарян › Arsen Zaharian ("Динамо")

Лариса Сафронова
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