Захарян после перехода в "Реал Сосьедад" мило попрощался с "Динамо" в соцсетях

Российский полузащитник Арсен Захарян, перешедший в испанский ФК "Реал Сосьедад", попрощался с "Динамо" и выразил благодарность столичному клубу. Соответствующий пост опубликован на странице футболиста в соцсети.

"Динамо", спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо", — написал Захарян.

В составе "Динамо" Захарян дебютировал в сезоне 2020/21, стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Его контракт действовал до конца июня 2024 года.