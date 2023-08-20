Захарян после перехода в "Реал Сосьедад" мило попрощался с "Динамо" в соцсетях
Российский полузащитник Арсен Захарян, перешедший в испанский ФК "Реал Сосьедад", попрощался с "Динамо" и выразил благодарность столичному клубу. Соответствующий пост опубликован на странице футболиста в соцсети.
"Динамо", спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо", — написал Захарян.
В составе "Динамо" Захарян дебютировал в сезоне 2020/21, стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Его контракт действовал до конца июня 2024 года.
Ранее Лайф писал о том, что российский футболист Арсен Захарян покинул "Динамо" и будет выступать за испанский клуб "Реал Сосьедад". Его контракт рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.